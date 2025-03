Das Wetter in Cala Rajada für den 22. März 2025: Erfrischender leichter Regen

Während wir uns am 22. März 2025 in der malerischen Stadt Cala Rajada auf der Insel Mallorca befinden, können wir eine erfrischende Brise und leichten Regen erwarten. Ein typischer Frühlingstag, der zur Kühle der Jahreszeit passt, sich aber dennoch angenehm anfühlt. Mit Temperaturen zwischen minimalen 11,66ºC und maximalen 15,72ºC wird der Tag überwiegend feucht, aber komfortabel bleiben.

Die Temperaturen im Detail

Die detaillierte Temperaturbetrachtung für den Tag zeigt uns ein sanftes Spiel der Gradzahlen. Am Morgen erwarten wir behagliche 13,63ºC, die sich bis zum Mittag auf warme 15,29ºC steigern. Zum Nachmittag hin kühlt es sich etwas ab auf moderate 13,24ºC und die Nacht bringt uns schließlich eine minimale Temperatur von gemütlichen 12,51ºC.

Das thermische Gefühl im Tagesverlauf

Trotz der milden Temperaturen ist das thermische Gefühl, das wir tatsächlich wahrnehmen, leicht abweichend. Am Morgen erleben wir ein thermisches Gefühl von 13,27ºC, das sich bis zum Tag auf 14,65ºC erhöht. Am Nachmittag fühlt sich die Temperatur dann etwas kühler an, etwa 12,37ºC und in der Nacht sinkt das Gefühl auf 11,93ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und das Spiel des Windes

Der Tag wird geprägt von einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12,32m/s und peitscht in der Richtung 256º. Darüber hinaus können wir mit Böen rechnen, die bis zu 16,76m/s erreichen. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 44% ist es ein ideales Wetter, um die natürliche Schönheit von Cala Rajada zu genießen.

Ganz gleich, ob Sie Einheimischer sind oder als Besucher die Schönheiten der Insel genießen, packen Sie Ihre Regenjacke ein und lassen Sie sich vom leichten Regen in Cala Rajada erfrischen. Es erwartet Sie ein schöner Tag!