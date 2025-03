Wetterbericht für Palma: Ein überwiegend bewölkter Tag erwartet

In Palma stellen wir uns heute auf ein überwiegend bewölktes Wetter ein. Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich, was typisch für diese Jahreszeit ist. Trotz der Wolken zeigt sich das Wetter von seiner gemäßigten Seite, und wir begrüßen den Frühling mit angenehmen Temperaturen und nur leichtem Wind.

Temperaturverlauf für den Tag

Die Temperaturen werden heute zwischen den Werten von **10.36ºC** und **13.59ºC** schwanken. Am Morgen können wir mit **11.74ºC** rechnen, ein idealer Start in den Tag. Im Laufe des Tages wird es noch etwas wärmer, wir erwarten **13.37ºC**. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperature von **13.28ºC** und in der Nacht kühlt es dann auf **10.36ºC** ab.

Das thermische Gefühl

Auch das Gefühl, welches die Temperaturen hervorrufen, bleibt relativ konstant. Morgens fühlt es sich an wie **10.82ºC** und am Tag, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, steigt das empfundene Thermometer auf **12.36ºC**. Nachmittags haben wir ein Gefühl von **12.2ºC** und in der Nacht ein kühles **9.41ºC**.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren Werte sind ebenso günstig für diesen Tag. Der Atmosphärendruck liegt bei **1008 hPa**, was ziemlich normal ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt **61%**, was einen angenehmen Tag verspricht. Der Wind weht mit einer Stärke von bis zu **9.66m/s** in Richtung **254 Grad**, und wir können Böen von bis zu **12.35m/s** erwarten, sicherlich ein spürbares Lüftchen. Die Wolkendecke beträgt **56%**, aber die gute Nachricht ist: Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei **0%!** So präsentiert sich das Wetter in Palma am 23. März 2025. Bereiten Sie sich auf einen gemäßigten Tag vor und nutzen Sie die Zeit, um die Schönheit der Insel Mallorca zu genießen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Wetterbericht!