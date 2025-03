Leichter Regen und milde Temperaturen: Das Wetter in Sóller am 23. März 2025

Ein wolkenverhüllter Himmel wird sich über Sóller ausbreiten und dabei ein paar Regentropfen mitbringen. Der heutige Tag bietet eine Übergangssituation zwischen Winter und Frühling, wobei die Temperaturen moderate Werte erreichen und der Himmel etwas nass ist. Ein leichter Regen wird den Himmel von Sóller durchstreifen, während sich die Einwohner und Besucher in ihre Mäntel hüllen.

Der Temperaturtanz am 23. März

Die Temperaturwerte zeigen eine Achterbahnfahrt über den Tag. Morgens kann man mit frischen **10.32ºC** rechnen, aber sobald die Sonne aufgeht, wird die Temperatur auf angenehme **12.72ºC** steigen. Nachmittags kühlt es sich ein wenig ab und es werden **11.74ºC** erwartet. Sobald die Sonne untergeht, sinken die Temperaturen wieder auf eine minimal mögliche Temperatur von **8.74ºC**.

Gefühlte Temperaturen: Der verborgene Wetterprophet

Unser Körper hat seine eigene Art, das Wetter zu lesen, und oft unterscheidet sich die gefühlte Temperatur von der tatsächlich gemessenen. Die gefühlten Temperaturen am heutigen Tag betragen morgens **9.57ºC**, mittags werden sie auf **11.69ºC** steigen, nachmittags sinken sie auf rund **10.67ºC** und nachts halten sie sich bei **8.74ºC**. Stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend gekleidet sind, um den Tag angenehm zu überstehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Die Atmosphäre spielt mit einem Druck von **1008 hPa**, was ein normaler Wert für Meereshöhe ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei **63%**, was den Tag nicht zu trocken oder zu feucht fühlen lässt. Der Wind zeigt sich heute von seiner mäßigen Seite, mit einer Geschwindigkeit von **7.77m/s** und Böen, die bis zu **10.91m/s** erreichen können. Die Hauptwindrichtung wird **230º** sein. Als Abschluss zeichnet der Tag eine Wolkendecke von **66%** aus und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt **20%**. Es wird empfohlen, einen Regenschirm in Reichweite zu halten, um auf jeden leichten Regen vorbereitet zu sein. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag in Sóller!