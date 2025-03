Das Wetter in Cala Millor am 23.März 2025: Frischer Frühlingsregen

Der heutige Märztag in Cala Millor präsentiert sich untypisch: Leichter Regen erfrischt das Inselklima. Frühlingshaft frische Temperaturen zwischen 10.93°C und 13.98°C und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 58% sorgen für eine willkommene Abwechslung in der sonst sonnenverwöhnten Region. Der Wind weht zügig mit einer Geschwindigkeit von 11.31m/s aus Richtung 244º, mit Böen von bis zu 13.39m/s.

Temperaturentwicklung über den Tag

Die Tageshöchsttemperatur mit 13.7°C erwarten wir am Tag, während es am Morgen mit 11.78°C noch etwas kühler ist. Am Nachmittag fällt das Thermometer auf 13.04°C, bevor es in der Nacht auf 11.02°C absinkt. Die Wolkendecke beträgt 60%, was für den wolkenverhangenen Himmel über Cala Millor sorgt.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Die gefühlten Temperaturswerte variieren leicht von den gemessenen Werten. Sie betragen morgens 10.95°C, tagsüber 12.64°C, nachmittags 11.97°C und nachts 9.98°C. Es lohnt sich also, trotz des Regens ein wenig die frische Insel-Luft zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor

Auch bei den Druckverhältnissen zeigt sich Cala Millor heute im grünen Bereich: Bei einem Atmosphärendruck von 1008 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58% handelt es sich um optimal conditions für einen ausgedehnten Spaziergang – natürlich mit Regenschirm, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt immerhin 50%. Der Wind weht uns mit 11.31m/s entgegen und es kann zu Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 13.39m/s kommen.