Trotz Sonne am Sonntag: Mallorca erwartet schon wieder Schauer, Gewitter und Hagel

Nach mehreren Tagen mit Regen und unbeständigem Wetter zeigt sich Mallorca diesen Sonntag von seiner besten Seite: Ein (ausnahmsweise) sonniger Tag bringt nach gefühlt wochenlangem Regen eine willkommene Pause von der feuchten Witterung. Der März jedoch hat sich bislang tatsächlich als ausgesprochen regnerisch erwiesen – teilweise mit Rekordniederschlägen, wie etwa rund um den Flughafen Palma.

Laut des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet auf den Balearen wird der Sonntag überwiegend von wenigen Wolken, dafür aber viel Sonne geprägt sein. Zwar sind in der Nacht zum Montag noch vereinzelte Schauer möglich, doch tagsüber herrscht ein angenehmes, mildes Wetter. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, was für diese Jahreszeit typisch ist.

🌤️🌬️🌊¡#FelizDíaMeteorológico! ⛈️🌡️☀️#Domingo23 de marzo en Illes Balears, · Predominio de cielo poco nuboso sin descartar algún chubasco en Menorca por la mañana y en Pitiusas y Mallorca por la noche.

· Tmáx entre 15-18ºC

· Viento moderado con algún intervalo fuerte de W y SW pic.twitter.com/rP6RTUtDrT — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) March 23, 2025

Der Wind weht mäßig aus Westen und Südwesten, mit einzelnen kräftigen Böen, die bis zum Nachmittag auftreten können. Doch trotz der Wetterberuhigung bleibt die Frage offen, ob der Frühling auf Mallorca nun wirklich Einzug hält. Aber: Die Meteorologen warnen, dass es bereits in der Nacht wieder zu Regen kommen könnte ...

Neue Woche beginnt mit instabilem Wetter

Auch die neue Woche bringt weiterhin wechselhaftes Wetter. Für Montag, 24. März, erwartet Aemet einen Mix aus Wolken und Sonne sowie vereinzelt kräftige Regenschauer, die mit Gewittern und kleinen Hagelkörnern verbunden sein können. Diese sind vor allem am Morgen und im Inselinneren am Nachmittag zu erwarten. Die Nachttemperaturen sinken, während tagsüber nur geringe Änderungen zu erwarten sind. Der Wind bleibt schwach bis mäßig und weht vor allem aus westlicher Richtung.

Der Dienstag, 25. März, bringt ebenfalls instabile Wetterbedingungen mit sich. Es wird eine Mischung aus Wolken und Schauern geben, die lokal heftig ausfallen und ebenfalls von Gewittern und kleinem Hagel begleitet werden könnten. Nebel ist am Morgen wahrscheinlich, vor allem in den tiefer gelegenen Regionen der Insel. Die Temperaturen bleiben weitgehend stabil, und auch der Wind bleibt schwach.

Leichter Temperaturanstieg am Mittwoch

Am Mittwoch, 26. März, zeigt sich das Wetter weiterhin unbeständig. Aemet prognostiziert, dass es erneut zu Regenschauern kommen wird, die in einigen Gebieten lokal stark ausfallen und mit Gewittern sowie kleinen Hagelkörnern verbunden sein können. Die Temperaturen steigen leicht an, während der Wind weiterhin mäßig bis schwach aus Westen und Nordwesten weht.

Jetzt aber die gute Nachricht: Nach dem derzeitigen Stand der Prognosen, kehrt ab der zweiten Wochenhälfte stabiles Hochdruckwetter mit viel Sonne und milden Temperaturen ein. Dann sind erstmal keine weiteren Schlechtwetterphasen zu erwarten. Und: Bei all dem Ärger der Urlauber und Einheimischen über das schlechte Wetter, muss auch festgehalten werden, dass Regen der Insel grundsätzlich guttut. Die Natur kann sich von der Trockenheit erholen, und die Stauseen im Gebirge, die unter anderem Palma mit Trinkwasser versorgen, verzeichnen steigende Pegel.