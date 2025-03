Wetterbericht für Palma de Mallorca am 24. März 2025

In Palma de Mallorca lässt sich auf den ersten Frühlingstage ein typisches mediterranes Wetter genießen. Heute, am 24. März, erwarten wir einen durchwachsenen Tag mit leichten Regenfällen. Mit einer flächendeckenden Bewölkung von etwa 90% wird es heute etwas trüb, wobei die Regenwahrscheinlichkeit mit 95% beträchtlich hoch ist.

Temperaturen zum Start in den Tag und Aussichten

Bei Tagesanbruch erwarten wir 11ºC, mit einem mäßigen Anstieg auf bis zu 14.17ºC am Tag und leichtem Rückgang auf 13.76ºC am Nachmittag. Die Temperaturen werden voraussichtlich in der Nacht sinken und einen Tiefstwert von 9.65ºC erreichen. Der Tag wird sich insgesamt mild und frühlingshaft gestalten.

Gefühlte Temperaturen über den Tag verteilt

Aufgrund der leichten Feuchtigkeit in der Luft wird das thermische Empfinden etwas von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 10.17ºC, tagsüber 13.37ºC, am Nachmittag, wenn häufiger Regenschauer erwartet werden, sinkt die gefühlte Temperatur auf 12.97ºC und in der Nacht wird sie bei 9.1ºC liegen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windprognose

Der Wetterbericht zeigt einen Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66%, was uns eine leichte Frühlingsbrise verspricht. Heute wird es eine moderaten Windgeschwindigkeit von 5.76m/s aus einer Richtung von etwa 303º geben, mit gelegentlichen Böen, die bis zu 5.84m/s erreichen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tag frisch und feucht wird, mit einer allgegenwärtigen Regenwolke, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Indoor-Aktivitäten oder ein gutes Buch macht. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie rausgehen!