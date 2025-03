Die Wettervorhersage für Sóller am 24. März 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Ein typischer Frühlingstag erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller am 24. März 2025. Ein leichter Regen bestimmt das Wetter und begleitet sie durch den Tag. Trotz des Niederschlags,- der die Natur auf der schönen Insel Mallorca erfrischt, bleiben die Temperaturen mild und ermöglichen es, den Frühlingstag zu genießen.

Temperaturen: Eine angenehme Mischung

Obwohl es sich um einen Regentag handelt, erreichen die Temperaturen in Sóller eine Maximaltemperatur von 13.47ºC. Am kühleren Ende des Spektrums liegt die Minimaltemperatur auf angenehmen 8.43ºC. Am Morgen geht es los mit 9.38ºC, steigert sich am Tag auf 13.01ºC, nimmt am Nachmittag einen kleinen Abstecher auf 12.37ºC bevor sie sich dann in der Nacht auf 8.89ºC einpendelt.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlbedingungen trotz Regen

Die gefühlten Temperaturen bieten ebenso wohltuende Verhältnisse. Morgens erwarten Sie gefühlte 8.62ºC, die sich über den Tag auf bis zu 12.25ºC steigern. Nachmittags wird es mit 11.62ºC ein wenig kühler und nachts stellen sich Temperaturen von 8.89ºC ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Natürliche Bedingungen für einen Frühlingstag

Bei einem Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 72% sind die Bedingungen für einen typischen Frühlingstag gegeben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.93 m/s in Richtung 310° und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 2.88 m/s erreichen. Eine Wolkendecke von 95% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vervollständigen das Bild eines frühlingshaften Regentages in Sóller.