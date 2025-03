Port d'Andratx im Griff des Frühlingsregens - Wettervorhersage für den 24. März 2025

Das malerische Port d'Andratx auf Mallorca zeigt sich am 24. März 2025 in einem ungewohnten Bild: statt strahlendem Sonnenschein ist leichter Regen angesagt. Doch keine Sorge, trotz des Regenwetters bleiben die Temperaturen mild, ideal für einen Spaziergang mit Regenschirm durch das charmante Fischerdörfchen. Wir werfen einen genauen Blick auf die erwarteten Temperaturen, das thermische Gefühl sowie Details zu Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Port d'Andratx bleiben morgen recht konstant. Mit einer minimalen Temperatur von 12.73ºC und einer maximalen von 13.97ºC werden wir von extremen Temperaturschwankungen verschont bleiben. Der Morgen startet mit angenehmen 13.39ºC und steigert sich bis zum Mittag auf 13.89ºC. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung mit 13.81ºC, und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 12.97ºC.

Das Thermische Gefühl hält sich konstant

Trotz des Regens bleibt das thermische Gefühl im angenehmen Bereich. Morgens empfinden wir die Temperatur als 12.56ºC, tagsüber steigt dieses Gefühl auf 13.11ºC und am Nachmittag bleibt es nahezu konstant bei 13.02ºC. In der Nacht sinkt das thermische Gefühl auf 12.2ºC - perfekt für eine warme Tasse Tee und ein gutes Buch im gemütlichen Ambiente Ihres Urlaubsdomizils.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die Wetterverhältnisse am 24. März 2025 werden ergänzt durch einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind weht mit 7.63m/s aus Richtung 313º, wobei wir mit Böen von 7.92m/s rechnen können. Die Wolkendecke wird sich zu 69% schließen, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt mit 98% sehr hoch.

Trotz des wechselhaften Wetters auf Mallorca, bleibt Port d'Andratx ein herrlicher Ort zum Verweilen - ob bei Sonnenschein oder leichtem Regen. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und lassen Sie sich von dem besonderen Charme dieses malerischen Ortes verzaubern.