Wettervorhersage Santanyí, 24. März 2025: Erwartet wird mäßiger Regen

Willkommen bei der Erkundung des Wettergeschehens in Santanyí am 24. März 2025. Unserem Wettermodell zufolge ist mit mäßigem Regen zu rechnen. Die Temperatur wird ein Minimum von 10.13ºC und ein Maximum von 13.86ºC erreichen, aber lass uns tiefer in die Details eintauchen.

Erwartete Temperaturverläufe durch den Tag hindurch Zum morgendlichen Auftakt in den Tag erwarten wir eine Temperatur von 11.71ºC. Im weiteren Tagesverlauf steigt die Temperatur auf 12.86ºC an, bevor sie am Nachmittag ihren Höchstwert von 12.94ºC erreicht. Die nächtliche Ruhe bringt Abkühlung, mit erwarteten 10.65ºC. Das Gefühl der Temperatur Doch wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft wichtiger als die tatsächliche Temperatur. Ziehen Sie also ein etwas wärmeres Kleidungsstück an, denn der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 10.92ºC. Über den Tag spüren wir eine gefühlte Temperatur von 12ºC und nachmittags 12.27ºC. Sobald die Dunkelheit hereinbricht, fühlt es sich an wie 9.86ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren Unsere Atmosphäre enthält weit mehr als nur die Temperatur, lassen Sie uns die unsichtbaren Faktoren betrachten. Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69% wird das Wetter wahrscheinlich einen gewissen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 4.29m/s in Richtung 223º, mit Böen von bis zu 5.44m/s. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bedeckt mit 100% Wolkendecke, was die hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100% erklärt.