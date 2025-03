Mäßiger Regen erwartet in Cala Rajada am 24. März 2025

Für diejenigen, die einen sonnigen Tag auf Mallorca erwartet haben, sollten wir es gleich sagen: Die Wetterprognose für Cala Rajada am 24. März weist auf eher feuchte Verhältnisse hin. Nach unseren aktuellen Vorhersagen wird Cala Rajada mäßigen Regen erleben. Die Wolkendecke bildet sich mit 100% und somit wird die Regenwahrscheinlichkeit entsprechend auch mit vollen 100% angegeben.

Temperaturüberblick

Die Temperaturen bleiben während des Tages relativ stabil. Die minimale Temperatur liegt bei 10.15ºC und die maximale Temperatur wird 12.44ºC erreichen. Beginnen Sie den Tag mit voraussichtlich 11.51ºC am Morgen, gefolgt von etwas kühleren 11.21ºC tagsüber. Das Thermometer steigt am Nachmittag auf 12.44ºC und kühlt in der Nacht auf 11.55ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

In Bezug auf die gefühlten Temperaturen – die sogenannten "Windchill"-Werte – erwarten wir 10.57ºC am Morgen. Tagsüber werden Sie etwa 10.4ºC und am Nachmittag 11.54ºC fühlen. Nachts sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 10.67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt stabil mit 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 77%, was dem Wetter eine insgesamt feuchtere Note verleiht. Kommen wir zum Wind: Ziemlich moderat mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.85 m/s aus der Richtung 218º. Halten Sie den Hut fest! Wir erwarten Böen von bis zu 6.76 m/s.

Während dieser bedeckte Tag vielleicht nicht perfekt für einen Strandbesuch ist, bietet Cala Rajada auch in der Regenzeit reichlich Möglichkeiten. Packen Sie also Ihren Regenschirm ein und machen Sie das Beste aus diesem nassen Tag in Cala Rajada.