Leichter Regen erwartet für Palma am 25. März 2025

Ein grauer Himmel wird Palma de Mallorca am 25. März 2025 überdecken. Die Bewohner und Besucher der Stadt sollten ihre Regenschirme bereit halten, denn es wird ein leichter Regen erwartet. Die Temperaturen werden zwischen 9,3ºC und 15,13ºC schwanken und es sieht so aus, als würde es ein kühler Tag mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer signifikanten Wolkendecke werden.

Temperaturen des Tages

Der Tag startet mit gemäßigten 10,55ºC am Morgen. Bis zum Tageshöhepunkt steigt das Quecksilber auf 15,11ºC. Am Nachmittag wird es sich auf 13,36ºC abkühlen, während wir nachts einen leichten Rückgang auf 10,38ºC erwarten.

Das Gefühl der Temperaturen

Trotz der kalten Zahlen auf dem Thermometer, wird sich die Luft wärmer anfühlen. Morgens wird das thermische Gefühl auf 9,67ºC geschätzt. Am Tag fühlt es sich an wie 14,32ºC, nachmittags bei 12,76ºC und in den Nachtstunden bei 9,61ºC. Das ist sicherlich etwas, worüber sich die Frühlingsliebhaber freuen können.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa, was im Durchschnitt für diese Jahreszeit ist. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% wird die Atmosphäre etwas feuchter sein als gewöhnlich. Leichte Brisen werden mit 2,68m/s aus 240º wehen und Böen werden mit 2,17m/s die Oberfläche streifen. Zusammen mit der hohen Wolkendecke von 84% ist der Tag ideal für alle, die die natürliche Schönheit der Regentropfen genießen.