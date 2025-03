Das Wetter in Sóller am 25. März 2025: Frühlingshafte Temperaturen und leichter Regen

Den Bewohnern und Besuchern von Sóller steht an diesem 25. März 2025 ein Tag des wechselhaften Wetters bevor. Der Frühling zeigt sich auf der Insel Mallorca mit milden Temperaturen und einigen Regentropfen. Die Wolken bedecken 83% des Himmels und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, was bedeutet, dass über Sóller ein leichter Regen fallen wird.

Temperaturen zwischen Frühling und Spätwinter

Die Tageshöchsttemperatur wird den prognostizierten 14.96ºC erreichen, während sie am Morgen bei kühlen 9.25ºC liegt. Im Laufe des Tages können wir mit 14.87ºC zur Mittagszeit rechnen, bevor die Temperatur am Nachmittag leicht auf 13.6ºC abfällt. Zur Nachtstunde wird das Thermometer bis auf 9.94ºC fallen. Trotz der moderaten Temperaturen empfehlen wir Euch, den Regenschirm nicht zu vergessen.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Frühlingsbrise

Und was ist mit den gefühlten Temperaturen? Obwohl sie den realen Temperaturen ähneln, werden sie am Morgen bei 9.25ºC, am Tag bei 14.16ºC, am Nachmittag bei 12.95ºC und in der Nacht bei 9.94ºC liegen. Auch hier bestätigt sich, dass wir einen typischen Frühlingstag in Sóller erleben werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen für diesen Tag zeigen einen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 67%. Eine ziemlich stabile Situation, aber auch eine, die den leichten Regen begünstigt. Was den Wind betrifft, so rechnen wir mit einer Geschwindigkeit von 2.38m/s und Böen von bis zu 3.08m/s, die aus Richtung 68º wehen. Die klimatischen Bedingungen werden also in Einklang mit der Jahreszeit und dem geografischen Kontext der Balearen-Inseln stehen.

Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm und genießen Sie trotz des leichten Regens den frühlingshaften Tag in Sóller. Bleiben Sie sicher und passen Sie auf sich auf!