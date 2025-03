Wetterbericht Alcúdia am 25. März 2025: Leichter Regen aber milde Temperaturen

Unsere heutige Wetterprognose für Alcúdia auf der schönen Insel Mallorca bringt uns gemäßigte Temperaturen, begleitet von leichtem Regen. Trotz der feuchten Bedingungen liegen die gefühlten Temperaturen immer noch in angenehmen Bereichen. Wir werfen nun einen detaillierten Blick auf Temperaturen, Gefühlstemperaturen, sowie den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse.

Temperaturen im Tagesverlauf

Unsere Frühaufsteher dürfen sich morgens auf Temperaturen von 10.91ºC vorbereiten. Im Laufe des Tages steigen die Messwerte auf bis zu 14.84ºC. Am Nachmittag fällt das Thermometer leicht auf 14.01ºC, während die Nachttemperaturen bei milden 12.12ºC liegen. Die Tagestemperaturen bewegen sich somit zwischen minimalem 10.52ºC und maximalem 14.91ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, ein Wert, der Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegt morgens bei 10.07ºC. Tagsüber können wir angenehme 14.1ºC erwarten, während das Thermometer am Nachmittag gefühlte 13.29ºC anzeigt. Nach Sonnenuntergang sinken die Werte auf behagliche 11.27ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärenenthusiasten werden sich über den stabilen atmosphärischen Druck von 1020 hPa freuen. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was uns eine Ahnung von der Kondensationstendenz gibt. Der unermüdliche Wind bläst mit einer Stärke von 4.08m/s aus einer Richtung von etwa 21 Grad, mit Böen, die bis zu 5.19m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 23% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 73%, was den heutigen leichten Regen erklärt.

Trotz des Regens bleibt das Wetter in Alcúdia also recht mild und angenehm. Also packen Sie Ihre Regenjacke ein und genießen Sie die Frühlingsfrische auf unserer geliebten Baleareninsel!