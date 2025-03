Der Wetterbericht für Cala Millor, 25. März 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Der 25. März 2025 begrüßt die Bewohner und Besucher von Cala Millor mit einem Wetter, dass die Frühlingsstimmung unterstreicht. Trotz des leichten Regens, der die Insel in ein saftiges Grün taucht, bleiben die Temperaturen mild und sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Hier ist eine detaillierte Zusammenfassung der Wetterbedingungen, die Sie an diesem Tag in Cala Millor erwarten können.

Temperaturen: Frühlingshafte Milde Die erwarteten Temperaturen für den 25. März sind durchweg mild. Der Tag beginnt mit 10.19ºC am Morgen, wärmt sich bis zum Mittag auf 13.99ºC und bleibt auch am Nachmittag mit 13.44ºC angenehm. In der Nacht kühlt es auf 11.29ºC ab. Der Tagesspiegel liegt zwischen einem Minimum von 9.72ºC und einem Maximum von 14.37ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch kühler Obwohl die Thermometer milde Temperaturen anzeigen, könnte der Wind dazu führen, dass es ein wenig kühler empfunden wird. Das thermische Gefühl wird am Morgen bei 9.25ºC liegen, steigert sich bis zum Nachmittag auf 13.19ºC und kühlt sich leicht auf 12.69ºC am Nachmittag ab. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 10.51ºC mit sich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Erfrischender Frühlingsregen Der Luftdruck liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 67%, was den guten Bedingungen für einen erfrischenden Frühlingsregen entspricht. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 72% sollten Sie nicht vergessen, einen Schirm mitzunehmen. Zusätzlich weht ein Wind von 5.08 m/s aus einer Richtung von 14º, mit Windböen, die bis zu 5.69 m/s erreichen. Trotzdem bleibt der Himmel mit einer Wolkendecke von nur 12% überwiegend klar.