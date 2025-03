Das Wetter in Port d'Andratx am 25. März 2025

Das Wetter für den heutigen Tag, 25. März in Port d'Andratx bietet gemischte Gefühle. Ein leichter Regen ist zu erwarten, der das typisch mediterrane Klima auf der schönen mallorquinischen Insel begleitet. Bei bewölktem Himmel können wir trotzdem angenehme Temperaturen im Bereich von 12,9 bis 15,3 Grad Celsius genießen. Nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, wenn Sie ausgehen, aber lassen Sie die Wintermäntel zu Hause!

Temperaturen im Detail

Heute wird ein Tag milden Temperaturschwankungen in Port d'Andratx sein. Der Tag beginnt kühl mit erwarteten 13,2ºC am Morgen. Das Quecksilber steigt leicht auf 13,95ºC am Tag, erreicht seinen Höhepunkt bei angenehmen 15,04ºC am Nachmittag, bevor es in der Nacht auf 13,56ºC absinkt. Also eine gefällige Frühlings-Tag-Nacht-Schwankung.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das sich auf die menschliche Wahrnehmung der Umgebungstemperatur bezieht, wird den Tag über relativ stabil bleiben. Morgens empfinden wir es als 12,41ºC, tagsüber ein bisschen wärmer bei 13,15ºC. Am Nachmittag wird unser Körper das Thermometer auf etwa 14,3ºC setzen, bevor wir in der Nacht ein leicht kühleres Gefühl von ca. 12,85ºC erleben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich atmosphärischer Parameter ist uns ein Atmosphärendruck von 1020 hPa gegeben, der auf eine stabile Wetterlage hinweist. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 67% kann sich die Haut ein bisschen feucht anfühlen, was jedoch bei dem heutigen leichten Regenwetter zu erwarten ist. Ein mäßiger Wind aus 344º mit einer Geschwindigkeit von 3,13 m/s wird auf uns zukommen, mit Windböen, die bis zu 3,46 m/s erreichen können. Ein idealer Tag also für einen Spaziergang am Hafen und das Genießen der wunderbaren mallorquinischen Landschaft.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Wolkendecke und die Regenwahrscheinlichkeit: Mit einer Wolkendecke von 89% wird der Himmel heute eher grau als blau sein. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 98% ziemlich hoch, also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den milden mediterranen Frühling auf Mallorca!