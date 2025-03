Es liegt etwas Unvorhersehbares in der Luft! Das Wetter in Santanyí am 25. März 2025 wird uns laut aktuellen Prognosen mit mäßigem Regen überraschen. Mit einer Wolkendecke von 62% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist es ratsam, für den Tag Ihren Regenschirm bereit zu halten. Aber trotz der Aussicht auf Nässe, bietet das lokale Klima in Mallorca immer noch eine reizvolle Mischung aus milden Temperaturen und frischer Meeresbrise.

Temperaturen im Überblick

Die Temperaturen am 25. März in Santanyí erweisen sich als sehr mild für diese Jahreszeit. Die minimale Temperatur beginnt bei angenehmen 10.16ºC, und steigt bis auf eine maximale Temperatur von rund 14.98ºC. Frühaufsteher können mit einer frischen 10.28ºC am Morgen rechnen, während die Temperaturen am Tag um angenehme 14.93ºC liegen werden. Am Nachmittag kühlt es dann leicht auf 14ºC ab, und in der Nacht können wir mit 11.06ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Unsere gefühlte Temperatur, oder was Meteorologen oft als "thermischen Empfinden" bezeichnen, variiert oft von der tatsächlichen Temperatur. Den Tag beginnen wir mit 9.43ºC gefühlter Temperatur am Morgen. Während des Tages steigt das thermische Gefühl auf rund 14.12ºC, bevor es am Nachmittag auf 13.34ºC fällt. Selbst in der Nacht bleibt es mit einer gefühlten Temperatur von etwa 10.34ºC recht mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt als Ergänzung zu unseren Prognosen zum Wetter in Santanyí: Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt 63. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 3.57m/s aus Richtung 20º und es können Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 4.56m/s auftreten.

Trotz des Regens hat Santanyí immer noch seine eigene Faszination; es ist ein guter Tag, um sich gemütlich in einem der vielen charmanten Cafés niederzulassen und das mediterrane Flair des Ortes zu genießen. Bleiben Sie also trocken und genießen Sie Ihren Aufenthalt in der wunderschönen Gemeinde Santanyí!