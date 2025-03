Leichter Regen erfrischt Santa Ponsa: Wetterprognose für den 25. März 2025

Die Bewohner von Santa Ponsa erleben am 25. März 2025 einen kleinen Hauch von Frischluft durch den leichten Regen, der die Küstenlandschaft von Mallorca belebt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milder Frische und lauwarmen Höchstwerten. Insgesamt sorgt das Wechselspiel von Wolken und Regen für eine malerische Atmosphäre für all diejenigen, die das mallorquinische Wetter im Frühling genießen wollen.

Temperaturspektrum

Die Temperaturen am 25. März reichen von milden 11.12ºC in den frühen Morgenstunden bis hin zu gemäßigten 15.15ºC um die Mittagszeit. Der Tag beginnt mit 11.89ºC am Morgen, steigt auf 14.19ºC am Tag und 14.61ºC am Nachmittag, bevor er in der Nacht auf 11.93ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind etwas niedriger als die tatsächlichen Werte, wobei sie morgens bei 11.09ºC , tagsüber bei 13.36ºC, nachmittags bei 13.88ºC und nachts bei 11.16ºC liegen. Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa sollten sich auf diese Thermik einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1020 hPa und schafft stabile Konditionen, während die Luftfeuchtigkeit bei 65 Prozent liegt, was zu einer Frische in der Luft beiträgt, die typisch für den milden Frühling auf Mallorca ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.79m/s aus Richtung 342º und bringt Böen von bis zu 2.9m/s. Der Himmel ist zu 90% mit Wolken bedeckt und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 86%, was den leichten Regen zur Haupteigenschaft dieser Wettervorhersage für Santa Ponsa macht.