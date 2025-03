Das Wetter in Cala Rajada am 25. März 2025 prognostiziert feinen Regen und gemütliche Temperaturen

In der malerischen Stadt Cala Rajada, gelegen an der östlichen Spitze von Mallorca, kündigt sich für den 25. März 2025 ein herrlicher Frühlingstag an mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Die maximal erwartete Temperatur liegt bei 14.1 Grad Celsius, während die minimale Temperatur kaum unter 10.74 Grad Celsius fallen soll.

Erwartete Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten Beginnend mit einem milden Morgen von rund 11.49 Grad Celsius, steigt die Temperatur am Tag auf bis zu 13.95 Grad Celsius an. Auch am Nachmittag soll das Thermometer mit Werten um die 13.78 Grad Celsius weiterhin für Wohlfühlklima sorgen. Nach Sonnenuntergang erwartet die Einwohner und Besucher von Cala Rajada eine gemütliche nacht bei rund 12.52 Grad Celsius. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Die gefühlten Temperaturen liegen eng an der tatsächlichen Themperatur. Für den frühen Morgen werden etwa 10.6 Grad Celsius erwartet, tagsüber sollen es gefühlte 13.18 Grad Celsius sein und am Nachmittag ungefähr 13.07 Grad Celsius. In der Nacht können Sie sich auf kuschelige 11.76 Grad Celsius einstellen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Wetterprognose für den 25. März in Cala Rajada verspricht einen ruhigen Tag mit einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 68 Prozent. Der Wind wird im Schnitt eine Geschwindigkeit von 4.94m/s mit Böen von bis zu 6.01m/s haben und kommt aus einer Richtung von 15 Grad. Abschließend beträgt die Wolkendecke 12 Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 47 Prozent, was auf einen Tag mit vereinzelt leichtem Regen hindeutet. Alles in allem: Ein typischer Frühlingstag auf Mallorca erwartet Sie! Ziehen Sie Ihre bequemen Schuhe an und öffnen Sie Ihren Regenschirm - es ist eine perfekte Gelegenheit, um die Stadt zu erkunden und den sanften Frühlingsregen zu genießen!