Wettervorhersage für Palma am 26. März 2025 - Der Frühling präsentiert sich sanft und regnerisch

Palma, die Hauptstadt der Mittelmeerinsel Mallorca, erwartet für den 26. März eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern. Trotz der Wolken, die etwa die Hälfte des Himmels bedecken werden, und der 48%igen Regenwahrscheinlichkeit, darf man sich auf milde Temperaturen und eine frische Brise freuen.

Temperaturen - Sanfte Erwärmung mit gelegentlichen Regenschauern

Die Temperaturen werden im Laufe des Tages auf angenehme Werte zwischen 10,22ºC in den frühen Morgenstunden und bis zu 16,52ºC zur Tagesmitte ansteigen. Sowohl am späten Nachmittag als auch in der Nacht kühlt es sich leicht auf 14,75ºC bzw. 10,63ºC ab.

Gefühlte Temperaturen - Milder Frühlingskomfort

In Anbetracht des leichten Regens und der teilweise bedeckten Wolkendecke ergibt sich ein anderes thermisches Bild. Das gefühlte Temperaturspektrum bewegt sich von 9,54ºC am frühen Morgen, über 15,82ºC am Tag, bis zu 14ºC am Nachmittag und schließlich 9,92ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Frische Brise unter den Wolken

Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63%, präsentiert sich das Wetter in Palma ausgewogen und frühlingshaft. Hinzu kommt eine mäßige Brise mit einer Geschwindigkeit von 4,76m/s aus nordwestlicher Richtung (309º) und gelegentlichen Böen von bis zu 5,38m/s.

Die klimatische Beschaffenheit Palmas und die vorherrschenden Wetterbedingungen machen den 26. März zu einem idealen Tag, um die faszinierende Stadt zu erkunden und den Beginn des Frühlings zu erleben. Denken Sie jedoch an den Regenschirm, um für eventuelle Regenschauer gewappnet zu sein.