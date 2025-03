Wetterbericht für Sóller, 26. März 2025

Willkommen zum tagesaktuellen Wetterbericht für Sóller auf der malerischen Insel Mallorca. Eine leichte Regenschauer überziehen heute den Ort, dabei pendeln sich die Temperaturen zwischen milden 9.69ºC und moderaten 14.61ºC ein. Kleiden Sie sich angemessen und vergessen Sie nicht, einen Regenschirm einzupacken!

Detaillierte Temperaturaussichten

Am frühen Morgen wird es mit 9.96ºC eher frisch sein. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 14.45ºC und beginnen danach leicht abzukühlen. Am Nachmittag werden wir 13.63ºC und in den Nachtstunden schließlich 10.65ºC erleben. Die Wärme des Tages wird daher von einem kühlen Abend abgelöst.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der gemeldeten Temperaturen wird die gefühlte Temperatur teilweise etwas niedriger sein. Morgens werden Sie einer gefühlten Temperatur von 8.97ºC ausgesetzt sein und diese steigt während des Tages auf 13.88ºC an. Am Nachmittag spüren wir etwa 12.9ºC, bevor wir am Abend in eine Wahrnehmung von 9.96ºC eintauchen, begleitet von dem melodischen Geräusch von Regentropfen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die Luftdruckbedingungen sind heute mit 1019 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%, was zu der leicht feuchten Sensation beitragen kann, die einige von uns spüren könnten. Der kleinste Windhauch wird heute mit 3.66m/s aus der 298º Richtung beobachtet, mit Böen, die auf 3.74m/s ansteigen. Zwar keine Sturmböen, aber definitiv ausreichend, um den Regenschirm festhalten zu müssen! Abschließend wird die Wolkendecke heute 39% des Himmels bedecken, und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 59%. Also, halten Sie diesen Schirm bereit!

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie trocken, während Sie die Pracht von Sóller, mit seiner regennassen Schönheit, genießen.