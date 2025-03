Das Wetter in Alcúdia am 26. März 2025

In Alcúdia sehen wir uns heute mit leichtem Regen konfrontiert, ein typisches Zeichen für die Frühlingsbeginn auf Mallorca. Trotz des Regens verspricht der Tag eine angenehme Temperaturspanne von minimal 11.68°C bis zu maximal 15.95°C, was die Regenschauer zu einer erfrischenden Angelegenheit macht. Die Wettervorhersage prognostiziert auch eine Regenwahrscheinlichkeit von 89%, also vergessen Sie Ihren Regenschirm heute nicht!

Die Temperaturentwicklung über den Tag

Der Morgen startet mit einer gemäßigten Temperatur von 11.68°C, was zu einem erfrischenden Start des Tages beiträgt. Uns erwartet ein milder Anstieg auf bis 15.62°C zur Tagesmitte, ideal für eine gemütliche Mittagspause in einem der zahlreichen Straßencafés. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 14.85°C und rundet den Tag ab mit einer nächtlichen Temperatur von 12.2°C, perfekt für einen abendlichen Spaziergang.

Das gefühlte Wetter

Das thermische Empfinden, also wie wir die Temperatur tatsächlich wahrnehmen, kann von den tatsächlichen Zahlen abweichen. Morgens liegt es bei etwa 10.91°C, steigt dann tagsüber auf runde 14.99°C und bleibt am Nachmittag fast konstant bei 14.32°C. In der Nacht wird es mit 11.56°C ein wenig frischer gefühlt, also ziehen Sie sich lieber etwas wärmer an, sollten Sie vorhaben, nach Sonnenuntergang unterwegs zu sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich mit einem Luftdruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67%, was zu einem insgesamt angenehmen Klima führt. Das Wetter wird begleitet von einem mäßigen Wind mit Geschwindigkeiten von 4.5m/s und Böen, die bis zu 5.12m/s erreichen können. Der Wind weht dabei aus Richtung 316°. Die Wolkendecke beträgt 25%, was einen wechselnd bewölkten Himmel vorhersagt, durch den sich hoffentlich ab und zu die Sonne zeigen wird.