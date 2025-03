Wettervorhersage für Cala Millor am 26. März 2025: Mäßiger Regen, aber milde Temperaturen

In der malerischen Stadt Cala Millor auf Mallorca ist das Wetter immer ein wichtiger Faktor und heute ist keine Ausnahme. Erwartet werden mäßiger Regen, minimale Temperaturen von 10,44ºC und maximalen Werten von bis zu 15,04ºC. Tatsächlich sind Regenschauer kein seltener Anblick im März - eine Zeit, in der die Natur nach dem Winter ihre volle Pracht entfaltet. Doch trotz der Wolken und dem erwarteten Nass von oben sind die Temperaturen mild und für diese Jahreszeit typisch.

Morgendliche Temperaturen beleben den Tag

Der morgendliche Start in Cala Millor beginnt mit einer vorhergesagten Temperatur von 11,42ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 14,98ºC, bevor sie am Nachmittag auf 13,83ºC abfällt. In der Nacht hält sich das Thermometer bei vorhergesagten 11,62ºC.

Gefühlte Temperaturen: Achten Sie auf den Unterschied

Während der Tag also mit gemäßigten Temperaturen daherkommt, sind die gefühlten Temperaturen das, was wirklich zählt. Morgens liegt sie bei 10,47ºC - praktisch kein Unterschied zur realen Temperatur. Tagsüber ist das gefühlte Thermometer auf 14,28°C angesiedelt und am Nachmittag auf 13,2ºC. Die Nacht bringt uns dann eine gefühlte Temperatur von 10,87ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Ein Aspekt des Wetters, der oft übersehen wird, ist der atmosphärische Druck. Er wird heute bei 1019 hPa liegen - eine wichtige Zahl für alle, die ihren Tag an der frischen Luft verbringen wollen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, ein Zeichen für das erwartete wechselhafte Wetter. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5m/s in Richtung 332º und es sind Böen von bis zu 6,34m/s zu erwarten. Ein durchaus beachtlicher Wind, der die regnerischen Bedingungen verschärfen kann.

Die Wolkendecke beträgt 49% - Halb und halb, könnte man sagen. Dafür ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 100% absolut sicher. Bereiten Sie Ihren Tag also entsprechend vor und lassen Sie sich vom Wetter in Cala Millor nicht überraschen.