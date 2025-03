Wetteraussichten für Santanyí, 26. März 2025

An diesem Donnerstag, dem 26. März 2025, präsentiert sich das Wetter in Santanyí mit dem Gefühl des Frühlings, obwohl leichter Regen vorhergesagt ist. Die Temperaturen liegen zwischen milden 10.75ºC und kühlen 16.48ºC, mit einem morgendlichen Erwachen bei kühlen 11.42ºC. Das Thermometer steigt auf 16.44ºC am Tag mit einem Absinken auf 15.07ºC am Nachmittag und schließlich beruhigt sich die Nacht bei 12.01ºC.

Temperaturen im Detail Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 11.42ºC und steigt bis zur Mittagszeit auf 16.44ºC an. Am Nachmittag wird ein leichter Rückgang auf 15.07ºC erwartet, bevor die Nacht mit 12.01ºC abkühlt. Trotz des leichten Regens bleiben die Temperaturen in einem angenehmen Bereich, typisch für die Vorsaison auf Mallorca. Gefühlte Temperaturen Auch die gefühlten Temperaturen bleiben den ganzen Tag über mild. Morgens können wir ein thermisches Gefühl von 10.65ºC erwarten, das sich auf bis zu 15.63ºC am Tag erhöht. Am Nachmittag fühlen sich die Temperaturen bei 14.51ºC leicht kühler an, und in der Nacht fallen diese auf angenehme 11.33ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein atmosphärischer Druck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57% sorgen für ein recht angenehmes Klima trotz des leichten Regens. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4.14m/s in Richtung 307º und bringt Böen von bis zu 4.85m/s mit sich. Schließlich ist zu erwähnen, dass die Wolkendecke 55% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Dennoch sollte der Regen kein Hindernis für die Bewohner von Santanyí sein, da dieser als leicht eingestuft wird und die Temperaturen dennoch gemäßigt bleiben.