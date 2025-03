Wetterbericht für Santa Ponsa, 26. März 2025

Die charmante Stadt Santa Ponsa auf Mallorca präsentiert sich am 26. März 2025 mit mäßig bewölktem Himmel. Wie schätzen ein reibungsloses Tagesgeschehen mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von lediglich 6% ein. Unsere Experten deuten auf eine Wolkendecke von 35%. Die aktuellen Wetterbedingungen versprechen also einen angenehmen und heiteren Tag in dieser Küstenstadt.

Die Temperaturen des Tages

Die anfänglichen morgendlichen erwarteten Temperaturen liegen bei milden 12.17ºC. Im weiteren Verlauf des Tages können wir mit einem Temperaturanstieg auf 15.56ºC rechnen. Bewegen wir uns in den Nachmittag hinein, reduzieren sich die Temperaturen leicht auf 14.5ºC, bevor wir uns schließlich am Abend auf gemäßigte 12.07ºC einstellen. Denken Sie daran, Ihre Jacke bereit zu halten, um die kühleren Temperaturen am Abend zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Unsere Daten zeigen, dass die gefühlten Temperaturen wie folgt ausfallen werden: Morgens spüren Sie eine kühlere Atmosphäre von etwa 11.53ºC. Im Laufe des Tages wird das Thermometer ungefähr 14.92ºC anzeigen. Im Nachmittag werden die Temperaturen ein etwas kühleres Niveau von 13.76ºC erreichen und in der Nacht auf 11.32ºC sinken. Es ist ratsam, Ihrer Kleiderwahl entsprechend anzupassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die weiteren Details betrifft, so können wir mit einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeitsrate von 67% rechnen. Ein mäßiges Lüftchen weht uns entgegen, der Windgeschwindigkeit liegt bei 5.43 m/s in Richtung 319°. Stärkere Windböen können jedoch Geschwindigkeiten von 6.65 m/s erreichen. Toller Tag also, um die frische Meeresbrise zu genießen!