Wetterbericht Cala Rajada: Leichter Regen und milde Temperaturen

Die Bewohner und Besucher von Cala Rajada auf Mallorca können sich heute auf einen Tag mit leichtem Regen und moderaten Temperaturen vorbereiten. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen angenehmen 11.47ºC und 14.54ºC, je nach Tageszeit. Trotz der trüben Aussichten bietet das wechselhafte Frühlingsklima dennoch reichlich Gelegenheit, die einzigartigen Landschaften und die charmante Kleinstadtatmosphäre Cala Rajadas zu genießen.

Temperaturverlauf im Detail

Die Frühaufsteher in Cala Rajada werden den Tag mit milden Morgentemperaturen von etwa 12.72ºC begrüßen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf eine Hochtemperatur von 14.32ºC, bevor sie am Nachmittag leicht auf 14.02ºC abfällt. Mit Sonnenuntergang kühlt es dann wieder auf eine nächtliche Temperatur von 12.62ºC ab. Trotz des regnerischen Wetters bleiben die Temperaturen also relativ konstant und erträglich, was typisch für die Frühlingsmonate auf der Insel ist.

Das Gefühl der Temperaturen

Trotz der faktischen Temperaturen ist es das "gefühlte" Thermometer, das letztlich den Unterschied macht. Morgens kann man eine gefühlte Temperatur von rund 11.9ºC erwarten. Im Tagesverlauf steigt sie auf 13.74ºC und sinkt am Nachmittag leicht auf 13.41ºC. Nachts liegt sie dann bei etwa 11.92ºC. Daher empfehlen wir, sich entsprechend kleiden und vorbereiten, um sich den ganzen Tag über wohl zu fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei etwa 1019 hPa, was für stabiles Wetter sorgt. Trotz des leichten Regens ist die relative Luftfeuchtigkeit mit 74% eher gemäßigt. Was den Wind betrifft, so weht er mit einer Geschwindigkeit von 6.87m/s aus Richtung 334º. Bei Böen kann die Windgeschwindigkeit auf bis zu 7.89m/s ansteigen. Es wird erwartet, dass die Wolkendecke den Himmel zu 43% bedeckt, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.

Alles in allem bietet dieser Wechsel aus leichtem Regen und milden Temperaturen eine erfrischende Abwechslung für die Insulaner und Besucher gleichermaßen. Ob Sie Ihren Tag gemütlich zu Hause oder in einem der charmanten Cafés von Cala Rajada verbringen - wir hoffen, dass Sie das Wetter auf Ihre Art genießen!