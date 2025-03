Wettervorhersage: Wolkenverhangener Tag in Palma de Mallorca

Ein verregneter Tagesanbruch begrüßt uns an diesem 27. März 2025 in Palma, Mallorca. Die Prognosen weisen auf einen wolkenverhangenen Tag hin, der uns mit angenehmen Temperaturen trotz des bedeckten Himmels beglücken wird. Während sich die "Insel des ewigen Frühlings" in einen vorübergehenden Grauschleier hüllt, bleiben die Temperaturen mild und bieten uns dennoch einen Hauch von Frühlingsgefühl.

Fluides Thermometer: Minimale und Maximale Temperaturen Der Temperaturbereich für den heutigen Tag bietet ein gemächliches Klima. Mit einem Minimum von 9.88ºC und einem Maximum von 17.3ºC spüren wir die frische Morgenbrise und den vorsichtigen Aufstieg der Temperaturen während des Tages. Frühaufsteher werden bereits mit 9.88ºC begrüßt, während der Höhepunkt des Tages bei angenehmen 16.59ºC liegt. Selbst am Nachmittag bleibt es mit 14.94ºC angenehm, bevor die Nacht uns mit erfrischenden 10.37ºC empfängt. Gefühlte Temperaturen: Der Thermische Aspekt Wie stets hängt unser empfundenes Wohlbefinden stark von der gefühlten Temperatur ab. Heute werden die gefühlten Temperaturen den tatsächlichen sehr ähnlich sein. Das heißt, am Morgen fühlen sich die 9.88ºC tatsächlich so an, wie sie sind. Tagsüber steigt das Thermometer auf gefühlte 15.79ºC, zur Nachmittagszeit werden wir etwa 14.24ºC wahrnehmen und die Nacht senkt die gefühlte Temperatur auf 9.58ºC. Auf Wind und Luftfeuchtigkeit achten Der heutige Tag bringt uns einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Gleichzeitig erfreuen wir uns an einer leichten Brise, mit einem Wind von 3.51 m/s aus Richtung 286º, und Windböen von 3.27 m/s. Die Wolkendecke bleibt dicht, mit 89% Bedeckung, während die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen bei bescheidenen 13% liegt. Fassen wir also zusammen: Der heutige 27. März 2025 in Palma de Mallorca präsentiert sich wolkenverhangen, aber erwartungsgemäß mild. Wir können also den Tag sowohl drinnen als auch draußen genießen! Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates.