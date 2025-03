Wettervorhersage für Alcúdia am 27. März 2025: Leichter Regen und moderate Temperaturen

Das Wetter in der bezaubernden Stadt Alcúdia auf Mallorca präsentiert sich heute, dem 27. März 2025, mit leichten Regenschauern. Mit milden Temperaturen zwischen 11.47ºC und 15.37ºC wird der Tag erwartungsgemäß frühlingshaft mild, doch der Regen wird potenzielle Outdoor-Aktivitäten eventuell einschränken.

Exkurs der Tages-Temperaturen

Die Tages-Temperaturen für diesen Donnerstag teilen sich wie folgt auf: Am Morgen werden etwas kühlere 11.53ºC erwartet, während die Temperatur gegen Mittag ihren Höhepunkt mit 15.37ºC erreicht. Nach diesem Maximum kehrt die Temperatur am Nachmittag auf 14.16ºC zurück und sinkt in der Nacht schließlich auf 11.65ºC.

Thermisches Gefühl durch den Tag

Ungeachtet der gemessenen Temperaturen, fühlen sich die Werte durch den Einfluss des Wetters jedoch etwas anders an. So fühlt sich die morgendliche Temperatur auf 10.7ºC, tagsüber auf 14.71ºC und am Nachmittag auf 13.38ºC an. Die Nacht empfindet sich mit 10.86ºC marginal kälter als die gemessenen 11.65ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, was typisch für den bevorstehenden Frühling ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.76m/s aus der Richtung 354º und kann Windböen von bis zu 4.71m/s erzeugen. Die Wolkendecke ist mit 92% Verhältnismäßig hoch und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 44% erwartungsgemäß erhöht.