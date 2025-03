Das Wetter in Cala Millor am 27. März 2025

Die malerische Küstenstadt Cala Millor in Mallorca präsentiert uns am 27. März 2025 ein überwiegend bewölktes Wetterbild. Die allgemeine Wetterbedingung verspricht uns gemischte, aber dennoch angenehme Temperaturen, die trotz der hohen Wolkendecke ein angenehmes Gefühl hinterlassen. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 18% bleibt uns wohl der Regenschirm im Zimmer.

Temperaturen in Cala Millor

Die Queen der Balearen bietet uns heute minimale Temperaturen von milden 10.12ºC und klettert im Laufe des Tages auf maximal 14.9ºC an. Am Morgen begrüßt uns Cala Millor mit 10.12ºC, während die Temperaturen am Tag auf 14.37ºC ansteigen. Den Nachmittag verbringen wir bei angenehmen 13.62ºC, bevor der Abend in die Nacht bei 11.5ºC übergeht.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Dank des mediterranen Klimas fühlen sich die Temperaturen in Cala Millor anders an, als sie tatsächlich sind. Morgens fühlt sich das Wetter wie 9.22ºC an. Das mittägliche Thermometer zeigt uns gefühlte 13.53ºC. Der Nachmittag verspricht ein gefühltes Thermometer von 12.76ºC, bevor die Nacht mit 10.61ºC endet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben der Temperatur spielt natürlich auch das gesamte Wettergeschehen eine wichtige Rolle. Heute erleben wir einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 64%. Auch der Wind gibt sein Stelldichein und weht mit 4.65m/s aus Richtung 33º, mit Böen, die bis zu 5.42m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt stolze 69%, was uns ein überwiegend bewölktes Szenario bietet.

Auch wenn der Himmel heute Grautöne zeigt, lassen Sie sich nicht abschrecken, Mallorca bietet auch bei bewölktem Wetter jeden Menge Abwechslung und Schönheit!