Das Wetter in Santanyí: Frühlingshafter Samstag trotz leichtem Regen

Der heutige 27. März 2025 in Santanyí, Mallorca, begrüßt die Frühlingsbesucher mit einer Mischung aus Sonnenschein und leichtem Regen. Diese Kombination mag sich ungewöhnlich anhören, aber wir können sagen, dass sie bei den Bewohnern und Besuchern des charmanten Küstenstädtchens auf Mallorca beliebt ist. Trotz leicht fallen Regentropfen verspricht der Tag angenehme Temperaturen, die ideal sind, um die atemberaubende Landschaft zu erkunden.

Überblick über die Temperaturen

Eine minimale Temperatur von 11.24ºC und eine maximale von 16.02ºC sind für den heutigen Tag prognostiziert. Möchten Sie das Wohnhaus verlassen und einen Spaziergang durch die malerischen, engen Straßen von Santanyí unternehmen? Planen Sie Ihren Tag im Voraus: Morgens erwarten wir etwa 11.31ºC, tagsüber etwa 15.94ºC, nachmittags etwa 14.64ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf etwa 11.69ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die gefühlte Temperatur oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Daher hier die voraussichtlichen Werte für das Thermometer des Körpers für heute: Am Morgen wird es sich wie 10.53ºC anfühlen, während des Tages wie 15.21ºC, nachmittags wie 13.91ºC und in der Nacht wie 10.87ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die allgemeinen atmosphärischen Bedingungen betrifft, so haben wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind läuft heute mit einer Geschwindigkeit von 3.88m/s in Richtung 268º und wird mit Böen von 4.51m/s erwartet. Dies kann die gefühlten Temperaturen leicht beeinflussen, also kleiden Sie sich entsprechend. Die Wolken bedecken etwa 65% des Himmels und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 54%, was der heutige leichte Regen erklärt.

Egal, ob Sie ein Einheimischer sind oder Santanyí als Besucher erkunden, lassen Sie sich nicht von dem leichten Regen abschrecken. Ziehen Sie Ihre Regenjacke an, schnappen Sie sich einen Schirm und genießen Sie die frische mallorquinische Frühlingsluft, während Sie die reizvollen Sehenswürdigkeiten von Santanyí erforschen. Bleiben Sie sicher und trocken!