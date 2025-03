Wettervorhersage für Santa Ponsa am 27. März 2025: Wolkenreich und mild

Wir drehen die Wetterpaletten ein wenig grauer für den heutigen Tag, liebe Mallorca-Enthusiasten. Die Wetterprognose für Santa Ponsa am 27. März 2025 lässt eine durchgehend bewölkte Atmosphäre mit angenehm milden Temperaturen erwarten. Es wird angenommen, dass es trotz der hohen Wolkendecke von 91% trocken bleibt, da die Wahrscheinlichkeit einer Regenschauer bei 0% liegt. Tauchen Sie mit uns in die detaillierte Wetterbedingungen für den heutigen Tag ein.

Die Temperaturen - Ein Tanz zwischen Minima und Maxima

Unter der dichten Wolkenschicht verbirgt sich ein liebliches Thermometer-Ballett, das zwischen 11.87ºC bei Nacht und einem Tagesmaximum von 15.93ºC oszilliert. Der morgendliche Weckruf beginnt mit gemächlichen 12.07ºC, steigt tagsüber auf 15.61ºC und weicht nachmittags leicht auf 15.26ºC. Trotz des wolkenverhangenen Firmaments sind dies respektable Frühlingstemperaturen.

Das gefühlte Wetter - Auffallend nahe an den tatsächlichen Temperaturen

Wie oft kommt es vor, dass das, was das Thermometer anzeigt, und das, wie es unserem Körper vorkommt, übereinstimmen? Heute ist ein solcher Tag. Wertet man den Wind und die Luftfeuchtigkeit aus, so fühlt sich das Wetter nur geringfügig kälter an als die tatsächlich gemessenen Werte. Morgens werden wir ein Thermogefühl von 11.29ºC haben, während es tagsüber etwas wärmer wird und 14.85ºC erreicht. Der Nachmittag wird kaum eine Änderung zeigen und wird bei 14.56ºC liegen, während wir die Nacht mit 11.18ºC beschließen werden.

Die atmosphärischen Bedingungen - Stabile Umstände

Unsere Atmosphäre zeigt heute ein solides Gesicht. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1016 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt, was trockene Bedingungen verspricht. Aus Richtung 320º erreicht uns ein Hauch von Wind. Er bläst mit einer angenehm milden Geschwindigkeit von 4.62 m/s und kann in Böen auf bis zu 4.67 m/s ansteigen. Vergessen Sie also nicht, Ihre Haare gut zu fixieren, bevor Sie diesen frühlingshaften Tag genießen!