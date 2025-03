Wettervorhersage für Cala Rajada am 27. März 2025: Überwiegend bewölkt

Das Wetter in Cala Rajada, einer der exquisitesten Flecken auf Mallorca, wird am 27. März 2025 überwiegend bewölkt sein. Zwischen dem kühlen Morgen und den milden Nachmittagsstunden erwarten uns Temperaturschwankungen, die den Tag interessant machen werden. Mit einer Wolkendecke von 82% und einer milden Regenwahrscheinlichkeit von 5% bleibt der Himmel über dem malerischen Küstenort meist wolkig.

Temperaturschwankungen von frisch bis mild

Die Temperaturen in Cala Rajada erreichen am 27. März eine minimale Temperatur von 10,99 ºC und eine maximale Temperatur von 14,66 ºC. Der Morgen beginnt mit einer frischen Brise bei 10,99 ºC. Tagsüber erwärmt sich die Temperatur auf 14,36 ºC und kühlt am Nachmittag auf 13,9 ºC ab. Die Nachttemperaturen bleiben mit 12,31 ºC angenehm.

Gefühlte Temperaturen - das Thermometer und Sie

Das thermische Gefühl, eine wichtige Komponente für unsere Komfortzone, wird am Morgen bei 10,13 ºC liegen. Tagsüber wird es sich bei 13,65 ºC wohl temperiert anfühlen. Am Nachmittag liegt das gefühlte Temperaturniveau bei 13,1 ºC und in der Nacht bei 11,45 ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - ein Gesamtstimmungsbild

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 69% bieten ein ausgewogenes Klima. Der Wind sorgt für die beruhigende Meeresbrise, die die Urlauber schätzen. Er erreicht eine Geschwindigkeit von 5,79 m/s in Richtung 351º und Böen von 5,98 m/s, die für eine angenehme Erfrischung sorgen. Mit diesen Wetterbedingungen lässt sich der Tag in Cala Rajada voll und ganz genießen.