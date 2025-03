Das Wetter in Palma am 28. März 2025

Liebe Leserinnen und Leser, wir präsentieren Ihnen die aktuelle Wettervorhersage für Palma de Mallorca am 28. März 2025. Ein paar Wolken werden den Himmel zieren, doch das Wetter bleibt mild und angenehm. Bereiten Sie sich auf eine Mindesttemperatur von 7,8°C und eine Höchsttemperatur von 16,73°C vor. Am Morgen, Tag, Nachmittag und in der Nacht können Sie mit Temperaturen von 9,57°C, 16,52ºC, 14,24°C, und 10,51°C rechnen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf Unsere Einschätzung ist, dass die niedrigste Temperatur, die wir bei Tagesanbruch verzeichnen werden, bei 7,8°C liegt, während die höchste Temperatur, die wir im Laufe des Tages sehen werden, 16,73°C betragen wird. Für den Morgen rechnen wir konkret mit einer Temperatur von 9,57°C, mittags mit einem Höhepunkt von 16,52°C, nachmittags mit 14,24°C und am Abend mit 10,51°C. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Obwohl dies die gemessenen Temperaturen sind, können sich die gefühlten Temperaturen aufgrund von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit unterschiedlich anfühlen. Am Morgen können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 9,57°C rechnen, im Laufe des Tages mit 15,74°C, am Nachmittag mit 13,31°C und in der Nacht mit 9,65°C. Stellen Sie sicher, dass Sie sich angemessen kleiden, um dem Wetter gerecht zu werden! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abseits von Temperaturen, spielen weitere Faktoren eine entscheidende Rolle in unserer Wahrnehmung des Wetters. Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 58%. Es wird mäßiger Wind erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 5,13 m/s aus nordwestlicher Richtung (298º). Böen können bis zu einer Geschwindigkeit von 5,96 m/s erreichen. Bleiben Sie trotz der niedrigen Regenwahrscheinlichkeit von 0% aufmerksam. Die Wolkendecke beträgt lediglich 16% - ein größtenteils sonniger Tag steht uns in Palma bevor.