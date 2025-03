Das Wetter in Sóller am 28. März 2025: Ein klarer und frischer Tag erwartet Sie!

Guten Morgen liebe Leser, wir freuen uns, Ihnen das Wetter auf Mallorca, genauer gesagt im idyllischen Sóller für den 28. März 2025 zu präsentieren. Die Vorhersage besagt, dass wir einen Tag unter klarem Himmel und recht angenehmen Temperaturen erwarten können. Perfekt für eine Wanderung oder einen Spaziergang durch die Altstadt! Lassen Sie uns gleich auf die Details eingehen.

Temperaturen: Ein angenehmer Übergang von Winter zu Frühling

Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen für den Tag. Die Minimumtemperatur beträgt am Morgen erfrischende 7.82ºC, während die Maximumtemperatur am Tag auf 15.33ºC klettert. Morgenfrisch mit 10.26ºC beginnt der Tag, erreicht seinen Höhepunkt am frühen Nachmittag mit 15.33ºC und kühlt sich dann bis zum Abend auf 9.91ºC ab. Vergessen Sie nicht, eine leichte Jacke für den Abend mitzubringen!

Gefühlte Temperaturen: Keine kalten Überraschungen

Aber wie fühlt sich das eigentlich an? Glücklicherweise wird es trotz der teilweise kühlen Temperaturen nicht allzu eisig sein. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 9.64ºC, am Tag bei 14.51ºC. Am Nachmittag werden Sie eine Temperatur von 11.98ºC spüren und in der Nacht kühlt es sich auf gefühlte 8.72ºC ab. Kein Grund also, die dicken Wintermäntel hervorzuholen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unauffällig und angenehm

Was die weiteren Wetterbedingungen betrifft, so haben wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa bei 61% Luftfeuchtigkeitsprozentsatz. Der Wind bläst mit 3.62m/s aus Richtung 289º und in Böen kann es sogar auf 4.75m/s kommen. Die Wolkendecke ist gering, nur 9%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Ein wahrer Traumtag auf Mallorca! Um es zusammenzufassen: Am 28. März 2025 erwartet Sie in Sóller klarer Himmel, moderater Wind und angenehme Temperaturen ideal für Ausflüge oder um die Ruhe und Schönheit Mallorcas zu genießen. Denken Sie immer daran, auf das Wetter vorbereitet zu sein, und bleiben Sie sicher, während Sie Ihren Tag genießen. Auf Wetterupdates können Sie sich immer verlassen, und wir sind hier, um Ihnen die aktuellsten und genauesten Informationen zu liefern. Wünschen Sie einen schönen Tag in Sóller!