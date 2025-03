Das Wetter in Alcúdia am 28. März 2025: Ein strahlender Tag mit nur ein paar Wolken

Die Perle von Mallorca, Alcúdia, wird am 28. März 2025 von einem milden, aber strahlenden Wetter profitieren. Trotz einiger Wolken, die den Himmel vereinzelt zieren, zeigt sich das Wetter von seiner vorteilhaften Seite. Mit moderaten Temperaturen zwischen 9,46°C und 16,27°C ist es ein idealer Tag, um die Schönheit von Alcúdia zu genießen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Die Frühstücksgäste dürfen sich auf eine angenehme 10,28°C Morgen-Brise freuen. Die Temperatur steigt auf 15,67°C am Tag an, was den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht. Der Nachmittag bringt mildere 14,8°C mit sich, während die nächtliche Temperatur bei etwa 11,89°C liegen wird.

Gefühlte Temperaturen über den Tag verteilt

Der Faktor des thermischen Gefühls darf nicht unterschätzt werden, da er maßgeblich zum gesamten Wettererlebnis beiträgt. Morgens beträgt das thermische Gefühl 9,32°C. Mit fortschreitendem Tag steigt das gefühlte Thermometer auf 14,96°C an und am Nachmittag wird es leicht auf 14,14°C absinken. Die Thermik der Nacht bringt ein Gefühl von angenehmen 11,12°C mit sich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei mäßigen 64%. Unsere Windliebhaber werden sich über eine Windgeschwindigkeit von 4,91m/s erfreuen, die aus Richtung 327° wehen wird, mit Böen von bis zu 5,9m/s. Die Wolkendecke wird lediglich 15% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt mit 4% äußerst gering. Somit steht einem entspannten Tag in Alcúdia nichts mehr im Wege.