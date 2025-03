Wetterbericht: Leichter Regen und angenehme Temperaturen in Cala Millor am 28. März

Der himmlische Vorhang der bewölkten Tage öffnet sich nur leise am 28. März in Cala Millor, Mallorca, um uns nichts anderes als Aufführungen von "Leichter Regen" zu präsentieren. Die Prognose kündigt an, dass der Tag sich mit minimalen Temperaturen von 8,62°C erwärmt und im Laufe des Tages bis zu 15,36°C erreicht. Der Wind weht heute mit einer sanften Brise von 5,36m/s aus Richtung 32° und bringt vereinzelt Böen von 3,68m/s mit sich.

Thermometerstand: Eine Reise durch die Temperaturen des Tages

Wir reisen heute durch verschiedene Thermometerstände, beginnen morgens bei angenehmen 9,21°C. In den Mittagsstunden präsentiert sich der Tag auf seinem Höhepunkt mit 15,36°C und wir gehen weiter hinunter zu 14,06°C am Nachmittag. Bei Einbruch der Dämmerung gewinnen wir an Kühle, mit Temperaturen, die auf 11,78°C sinken.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Das Thermometer ist wichtig, ohne Zweifel, aber was unser Körper empfindet, geht oft über die Zahlen hinaus. Das thermische Gefühl, das wir heute erleben werden, beginnt am Morgen bei ungefähr 8,22°C. Im Laufe des Tages, wenn die Sonne den Zenit überquert, fühlt es sich wie 14,49°C an. Am Nachmittag könnten wir fast vergessen, dass es Regen gibt, da die Temperatur sich wie 13,38°C anfühlt. Und in der Nacht, wenn die Dunkelheit fällt, fühlt es sich an wie 11,05°C.

Atmosphäre zum Atmen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Begleiter par excellence, die Luft, zeigt uns heute Werte, die vielleicht unbemerkt bleiben könnten, aber auf ihre eigene Art und Weise Einfluss auf unsere Umgebung haben. Der atmosphärische Druck misst 1015 hPa. Die Luft, die wir atmen, hat heute eine Feuchtigkeitsrate von 59%. Der leichte Regen wird vom Wind getragen, der mit einer Geschwindigkeit von 5,36m/s und in Richtung 32° weht und gelegentlich in Böen von bis zu 3,68m/s zunimmt.

Lassen Sie uns abschließend daran denken, dass unser blauer Himmel in Cala Millor heute nur zu 6% bedeckt sein wird und die Wahrscheinlichkeit für Regen bei beachtlichen 88% liegt. Aber auch ein bewölkter Himmel hat seinen eigenen Charme, also lassen Sie uns diesen Tag genießen, egal, was das Wetter bringt.