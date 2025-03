Strahlender Sonnentag in Port d'Andratx erwartet

Unser wunderschönes Port d'Andratx auf der idyllischen Insel Mallorca erwartet am 28. März 2025 einen strahlend sonnigen Tag unter klarem Himmel. Mit angenehmen Temperaturen und einem leichten Hauch von Wind bietet der Tag ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freiluftliebhaber. Fangen Sie den Tag mit einem gemütlichen Spaziergang am Hafen an und lassen Sie ihn bei einem Glas Wein auf Ihrem Balkon ausklingen und genießen Sie das hervorragende Wetter, das dieser Tag verspricht.

Beruhigende Temperaturen von früh bis spät Die Temperaturen am 28. März bleiben konstant angenehm. Beginnen Sie den Tag mit milden 13.73ºC am Morgen, und freuen Sie sich auf eine maximale Temperatur von 14.69ºC tagsüber. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf 14.5ºC, während die Nacht mit 14.62ºC weiterhin angenehm bleibt. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich 13.25ºC sein, während das Maximum bei 14.88ºC liegen wird. Gefühlte Temperaturen bleiben mild Obwohl die Lufttemperatur leicht schwankt, bleibt das thermische Gefühl relativ gleichbleibend. Unser Körper wird am Morgen etwa 13.04ºC fühlen, tagsüber bleibt das Gefühl mit 13.89ºC weiterhin angenehm. Auch am Nachmittag und in der Nacht bleibt das Gefühl mit 13.7ºC bzw. 14.1ºC entspannend mild. Atmosphärische Bedingungen und Wind Bezüglich der atmosphärischen Bedingungen erwartet uns ein Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64%. Was den Wind betrifft, dürfen wir eine angenehme Brise von 5.55 m/s aus Richtung 331º erwarten, mit gelegentlichen, erfrischenden Böen von 8.61 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 7% sehr gering und die Chance auf Regen beträgt 0. Also ein perfekter Tag, um die Sonne Mallorcas zu genießen!