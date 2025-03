Das Wetter in Santanyí am 28. März 2025

Auch wenn wir Ende März sind, hat das sonnige Mallorca seinen Gästen in der malerischen Stadt Santanyí eine unerwartet frische Wettervorhersage zu bieten. Leichter Regen steht auf dem Programm, jedoch sollte dieser die Schönheit und Atmosphäre dieser atemberaubenden Gegend nicht mindern.

Temperaturen in Santanyí

Die Temperaturen in Santanyí zeigen sich recht mild für diese Jahreszeit. Mit minimalen 8.87ºC und maximalen 16.56ºC bleibt es ein eher sanfter Tag. Der Morgen beginnt mit kühlen 9.45ºC, steigt im Laufe des Tages bis auf 16.27ºC und sinkt am Nachmittag auf 14.91ºC. Die Nacht entlässt uns dann mit einem moderaten 11.54ºC.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Vielleicht noch wichtiger als die tatsächlichen Temperaturen sind jedoch die gefühlten Temperaturen. Am Morgen erwartet uns ein kühles 8.16ºC, während am Tag eine angenehme 15.57ºC erwartet wird. Am Nachmittag bleibt es mit 14.18ºC noch recht mild, während die Nacht einen auf 10.84ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí

Für jene, die sich die feineren Details interessieren: der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 62%. Was den Wind betrifft, so weht er mit einer Geschwindigkeit von 6.26m/s in Richtung 279º und hat Böen von bis zu 7.64m/s. Bezüglich der Wolkendecke können wir sagen, dass sie sich auf etwa 17% beläuft und die Regenwahrscheinlichkeit bei 49% liegt. Trotz des leichten Regens lässt die geringe Bewölkung viel Raum für diese typischen leuchtenden mallorquinischen Himmel.

Für alle, die ihren Besuch in Santanyí planen, lassen Sie sich von dieser Vorhersage nicht abschrecken. Selbst bei einem leicht regnerischen Wetter kann der Charme von Santanyí nicht gemindert werden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, unabhängig vom Wetter!