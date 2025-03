Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen: Wetterupdate für Santa Ponsa 28. März 2025

In Santa Ponsa kündigt sich ein angenehm frischer Tag unter klarer Himmelskulisse an, dabei erwartet uns eine Minimaltemperatur von 8.91ºC und eine erholsame Höchsttemperatur von 15.43ºC. Die Chancen auf Niederschläge machen eine Nullrunde, während die Wolkendecke mit einem Anteil von nur 6% dem Himmel nahezu freie Bahn lässt. Auch der Wind gestaltet sich mit einer Geschwindigkeit von 6.07m/s in 330º Richtung und Böen von 8.96m/s handzahm. All jene, die sich für eine ausgelassene Zeit unter der sanften Frühlingssonne rüsten, finden hiermit die perfekte Wetterprognose.

Verteilung der Temperaturen durch den Tag Wir erwarten einen allmählichen Temperaturanstieg - startend von erfrischenden 10.1ºC am Morgen, aufwärts zu angenehmen 15.27ºC im Laufe des Tages und leicht abkühlend auf 14.4ºC am Nachmittag. Den Abend können Sie bei sanften 12.84ºC genießen. Ein Paradebeispiel für das typische Frühlingswetter auf Mallorca. Gefühlte Temperaturen: Wie warm wird es wirklich? Die gefühlten Temperaturen, die nicht immer mit den tatsächlichen Temperaturen übereinstimmen, belaufen sich auf 9.18ºC am Morgen, steigen auf 14.47ºC tagsüber an, sinken nachmittags auf 13.57ºC und lassen den Abend mit samtenen 12.14ºC ausklingen. Also eine echte Wohlfühl-Achterbahn! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck von 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 62% sorgen für ein ausbalanciertes Klima. Allerdings hat der Wind auch ein Wort mitzureden. Mit 6.07m/s und Böen bis zu 8.96m/s zeigt er seine milden Seiten, macht damit Sehenswürdigkeiten, Strandspaziergänge und Terrassencafés gleichermaßen zum Genuss. Die 330º Windrichtung dürfen die Segler unter uns positiv vermerken. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der 28. März in Santa Ponsa, Mallorca, verspricht ein sonniger und klarer Tag zu werden, ideal für jede Art von Outdoor-Aktivität. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme und die Sonnenbrille mitzunehmen und genießen Sie den Frühling in vollem Umfang!