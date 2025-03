Wettervorhersage für Cala Rajada am 28. März 2025

Das Wetter in der pittoresken Bucht von Cala Rajada auf Mallorca zeigt sich am 28. März 2025 mit einer Mischung aus Leichtigkeit und Unbeständigkeit. Die reizvolle mediterrane Landschaft wird an diesem Tag von leichtem Regen geküsst, der die üppige Natur in frisches Grün taucht und die salzige Meeresbrise mit dem süßen Duft des Frühlings mischt.

Die Temperaturen im Detail In den frühen Morgenstunden begrüßt Cala Rajada uns mit erfrischenden 9,76ºC. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf angenehme 15,08ºC an, bevor es am Nachmittag auf 14,88ºC abkühlt. Sobald die Sonne sich zurückzieht und der Sternenhimmel die Bucht überspannt, können wir uns auf eine wohltemperierte Nacht mit 12,56ºC freuen. Gefühlte Temperaturen Trotz der relativ milden Temperaturen erwartet uns ein leicht frischeres thermisches Gefühl. Morgens dämpft die leicht feuchte Luft die Wärme auf 8,82ºC, bevor die gefühlte Temperatur tagsüber auf 14,31ºC erwärmt wird. Nachmittags wird diese Wärme mit 14,25ºC nahezu unverändert beibehalten. In der Nacht sinkt das Gefühl der Außentemperatur auf 11,88ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre über Cala Rajada wird von einem Druck von 1015 hPa beherrscht, was typisch für die ruhige Frühlingsperiode ist. Darüber hinaus beträgt die Luftfeuchtigkeit durchschnittlich 64%, was eine erfrischende, aber nicht zu schwere Meeresbrise verspricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,57m/s in Richtung Norden. Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 5,67m/s, was das Segeln zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Bitte bedenken Sie jedoch, dass eine Wolkendecke von 8% erwartet wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 55% liegt. Zusammenfassend können wir uns auf einen unbeständigen, aber atmosphärisch dichten Frühlingstag in Cala Rajada freuen, der sich ideal für Spaziergänge durch die malerische Landschaft oder auf den wetterfesten Café-Terrassen mit Blick auf das funkelnde Meer zu genießen lässt.