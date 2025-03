Leichter Regen prägt das Wetter in Palma am 29. März 2025

In der belebten Hauptstadt von Mallorca, Palma, wird der 29. März 2025 von milder Temperatur und leichtem Niederschlag geprägt sein. Die Bewohner und Besucher sollten daher vorsorglich ihren Regenschirm einpacken, um sich gegen den sporadischen Regenfall schützen zu können. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind tragen ebenfalls zur allgemeinen Wetterstimmung bei, die wir im Einzelnen betrachten werden.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Die Thermometer in Palma zeigen am Morgen erfrischende 11.31ºC an, die zu Tagesbeginn eine angenehme Frische verleihen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf ihren Höhepunkt von 15.97ºC, bevor sie am Nachmittag auf etwas entspanntere 15.02ºC zurückgeht. Wenn die Nacht hereinbricht, werden die Temperaturen mit 9.33ºC eine kühlere Note annehmen, also sollten Abendspaziergänger sich entsprechend kleiden.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Das thermische Gefühl, das unter Berücksichtigung von Wind und Luftfeuchtigkeit berechnet wird, unterscheidet sich etwas von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich also eher wie 10.45ºC an, tagsüber wie 15.22ºC, während die gefühlte Temperatur am Nachmittag auf 13.78ºC sinkt. In der Nacht bleibt der Wert bei 9.33ºC, sodass die Einwohner sich warm einpacken sollten.

Unter dem Einfluss von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt normale 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt, was ein angenehmes Klima schafft. Der Wind zieht jedoch mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 9.32m/s und in Richtung 324º auf. Gelegentlich lassen sich Böen von 12.8m/s bemerken, die Spaziergänger und Radfahrer herausfordern könnten. Daher sollten Sie etwas mehr Zeit für Ihre Wege einplanen und auf plötzliche Wetterveränderungen vorbereitet sein.

Letztendlich liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 39%, was die Chancen auf den ein oder anderen Regentropfen wahrscheinlich macht. Die Wolkendecke sieht jedoch mit nur 19% relativ klar aus, was bedeutet, dass wir uns trotz allem über einige Sonnenstrahlen freuen können.