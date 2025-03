Wetterbericht für Sóller am 29. März 2025: Ein Hauch von Frühling mit leichtem Regen

Für all jene, die Planungen für den 29. März in Sóller haben, stellen Sie sicher, dass Sie mit den richtigen Kleidungsstücken vorbereitet sind - ein leichter Regenschauer könnte im Laufe des Tages Ihren Weg kreuzen. Trotzdem zögert der Frühling nicht, seine Präsenz zu zeigen, mit Temperaturen, die fast an die 15ºC-Marke heranreichen.

Schwankung der Temperaturen durch den Tag verteilt

Die prognostizierten Temperaturen des Tages in Sóller schwanken im Laufe des Tages und fallen nachts drastisch ab. Das Thermometer wird uns am Morgen wahrscheinlich 11.07ºC zeigen, steigt bis zum Mittag auf 14.96ºC, sinkt am Nachmittag leicht auf 13.78ºC und fällt in der Nacht auf 8.33ºC. Denken Sie daran, sich entsprechend zu kleiden und dabei auf veränderliche Wetterbedingungen zu achten!

Gefühlte Temperaturen: Eine subjektive Wahrnehmung

Das gefühlte Wetter variiert oft von den tatsächlichen Temperaturanzeigen, vor allem durch Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit. Die Wärmewahrnehmung am kommenden Tag wird sich in den verschiedenen Tageszeiten zwischen 10.48ºC und 14.1ºC am Tag bewegen, während sie am Nachmittag auf 12.44ºC abfällt und in der Nacht bis auf 7.72ºC heruntergeht. Hüllen Sie sich gut ein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mehr als nur Zahlen

Ein weiteres bemerkenswertes Meteorologen-Detail für den 29. März ist der atmosphärische Druck von 1013 hPa. Für alle, die besonders auf Feuchtigkeitsniveaus achten, wird die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegen. Windbegeisterte können mit Windgeschwindigkeiten von 5.54m/s in Richtung 313° und Böen bis zu 11.06m/s rechnen. Machen Sie sich auf einen frischen Tag gefasst!

Auch wenn das Wetter ein wenig nass erscheinen mag, lassen sie sich davon nicht abschrecken. Mit nur 27% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 46% könnte es durchaus sein, dass Sie trotzdem den Himmel durch das Grau hindurch erblicken. Also packen Sie Ihre Regenschirme ein, ziehen Sie Ihre Stiefel an und machen Sie sich bereit, Sóller zu genießen, komme was wolle!