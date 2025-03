Wetterbericht Alcúdia - 29. März 2025

Herzlich willkommen bei Ihrem verlässlichen Meteorologie-Service. Wir berichten über die Wetterbedingungen und Vorhersagen, die Sie für Ihren Tag in Alcúdia, Mallorca benötigen. Am kommenden Dienstag, dem 29. März 2025, können Sie einen leicht regnerischen Tag erwarten. Vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Beginnen wir mit einem Blick auf die Temperaturen: Im Morgengrauen starten wir bei gemäßigten 11,42 ºC, um dann am Vormittag auf 13,68 ºC zu steigen. Für den Nachmittag rechnen wir mit ähnlichen Werten von etwa 13,52 ºC, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 11,24 ºC absinkt. Die Mindesttemperatur wird bei 10,57ºC erwartet und die Höchsttemperatur erreicht 15,37ºC.

Tatsächlich gefühlte Temperaturen

Die thermischen Gefühle, also wie kalt oder warm es sich wirklich anfühlt, könnten jedoch etwas von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Morgens fühlt es sich eher wie 10,71ºC an, tagsüber dann wie 12,98ºC und am Nachmittag schließlich wie 12,44ºC. In den nächtlichen Stunden wird es sich kühler anfühlen, nahezu wie 9,88ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die allgemeinen klimatischen Bedingungen angeht, erwartet uns am 29. März ein atmosphärischer Druck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 72%. Es kann also durchaus etwas feucht und klamm sein. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,08m/s aus 44º wehen, mit Böen, die Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 10,18m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 24%, sodass wir trotz der Regenwahrscheinlichkeit auch einige Sonnenstrahlen erwischen könnten. Bleiben Sie gut informiert und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an, um das Beste aus Ihrem Tag in Alcúdia zu machen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Update von Ihrem zuverlässigen Meteorologie-Serviceteam!