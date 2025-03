Wetterbericht für Cala Millor am 29. März 2025: Leichter Regen erwartet

Als lokale Wetterexperten möchten wir Sie über die aktuelle Wettervorhersage für Cala Millor am 29. März 2025 informieren. Es wird erwartet, dass der Himmel leicht bedeckt sein wird, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 99%, so dass wir einen leichten Regen voraussagen. Der Tag wird durch eine Luftfeuchtigkeit von 68% charakterisiert sein, und der Wind weht mit 8.42m/s aus Richtung 28º, mit Böen von bis zu 10.19m/s.

Die Tages-Temperaturen

Was die Temperaturen betrifft, so können wir erwarten, dass sie zwischen 9.63ºC und 14.63ºC liegen werden. Am Morgen rechnen wir mit 10.46ºC, während der Taghöhepunkt bei angenehmen 12.44ºC liegt. Der Nachmittag wird etwas wärmer sein, mit erwarteten 13.06ºC und die Nacht wird mit 11.49ºC ausklingen.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden Sie eher eine Temperatur von 9.57ºC empfinden, während es tagsüber wie 11.52ºC empfinden, am Nachmittag wird es sich wie 11.78ºC anfühlen und in der Nacht sinkt das Gefühl auf 10.26ºC. Dies ist auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen sowie auf den Wind und die Luftfeuchtigkeit zurückzuführen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss unserer Berichterstattung, werfen wir einen Blick auf den Atmosphärendruck, der bei 1013 hPa liegen wird. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 68%, was zu dem Gefühl einer kühlen Brise beitragen kann. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.42m/s aus Richtung 28º mit Böen von bis zu 10.19m/s, was zu einer angenehmen Erfrischung führen kann. Die Wolkendecke beträgt 38%, was für eine leichte Bewölkung sorgen wird.

Bitte denken Sie daran, bei nasskaltem Wetter entsprechend gekleidet zu sein und bleiben Sie sicher. Wir hoffen, dass Sie trotz des leichten Regens einen angenehmen Tag in Cala Millor haben werden.