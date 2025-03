Stürmischer Frühlingstag erwartet in Santanyí: Leichter Regen und frische Temperaturen

Das malerische Santanyí erwartet einen bewölkten Tag mit Regenschauern und kühlen Temperaturen. Den Bewohnern und Besuchern wird empfohlen, sich warm zu kleiden, und auch ein Regenschirm wird von Nutzen sein. Hier ist unsere ausführliche Wettervorhersage für Santanyí am 29. März 2025.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Santanyí werden am Morgen bei etwa 11.11°C beginnen und tagsüber auf ihren Höhepunkt von 14.32°C steigen. Im Laufe des Nachmittags ist ein leichter Rückgang auf 13.59°C zu erwarten, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 10.81°C sinken. Die erwarteten minimalen und maximalen Temperaturen für den Tag sind 9.97°C und 16.04°C.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der relativ milden Temperaturen wird das thermische Gefühl aufgrund des Wetters etwas kühler ausfallen. Morgens wird es sich eher wie 10.29°C anfühlen, tagsüber steigt diese Zahl auf 13.56°C, nachmittags auf 12.62°C und in der Nacht auf 9.51°C. Stellen Sie sicher, dass Sie sich entsprechend kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre in Santanyí wird einen Druck von 1013 hPa aufweisen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei einem mittelmäßigen Wert von 67% liegen. Das bedeutet, dass der Tag nicht zu trocken, aber auch nicht zu feucht ausfallen wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10.17m/s wehen und dabei aus Richtung 279° kommen. Dabei können Böen von bis zu 14.43m/s erwartet werden. Die Wolkendecke beträgt 32% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Das bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu Regenschauern kommt, gleichzeitig sollte aber auch die Sonne sporadisch von den Wolken durchblitzen können.

Wir empfehlen, den Tag gut vorbereitet zu beginnen und geeignete Kleidung und Ausrüstung mitzunehmen, um dem Wetter gerecht zu werden. Bleiben Sie warm und trocken, Santanyí!