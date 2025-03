Der heutige lokale Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca: Sonne satt bei frühlingshaften Temperaturen

Willkommen zu unserer heutigen Wetterprognose für Santa Ponsa. Wir können uns auf einen klaren Himmel und angenehm-milde Temperaturen freuen. Die Bewölkung wird gering bleiben, mit einer Wolkendecke von nur 6 Prozent. Auch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt mit 11 Prozent sehr niedrig. Also alles in allem, ein perfekter Tag, um die wunderschöne, mallorquinische Sonne zu genießen.

Die Tagestemperaturen

Die Mindesttemperatur für heute liegt bei 10.59ºC und wird auf maximal 15.68ºC klettern. Ein frischer Start in den Tag mit 11.56ºC am Morgen, gefolgt von einem Maximum am Tag bei angenehmen 14.66ºC. Der Nachmittag bleibt konstant warm bei 15.08ºC, um schließlich in der Nacht auf kühle 11.69ºC abzukühlen.

Das Gefühl der Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind heute ebenso angenehm mild. Sie beginnen morgens bei 10.73ºC, steigen tagsüber auf 13.98ºC und erreichen nachmittags ihren Höchstwert bei 14.08ºC. In der Nacht können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 10.74ºC freuen.

Abschließend, ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Durchaus interessant sind auch die Details über den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind für heute. Der Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 13.4m/s aus Richtung 323º und Böen erreichen eine Geschwindigkeit von 15.18m/s.

Damit endet die heutige Wettervorhersage für Santa Ponsa. Genießen Sie den Sonnenschein und den klaren Himmel Mallorcas und ziehen Sie sich für den fallenden Temperaturen am Abend warm an.