Das Wetter in Cala Rajada: 29. März 2025 - Ein frischer, regnerischer Frühlingstag

Die malerische Küstengemeinde Cala Rajada auf Mallorca bietet heute einen frischen Start in die neue Woche. Die Kälte des Atlantiks läutet einen bewölkten Tag mit leichtem Nieselregen ein. Mit einer maximalen Temperatur von knappen 14,43ºC ist sekundären Wetterbedingungen wie Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und dem thermischen Gefühl besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Temperaturen: Ein Frühlingstag im klaren Spektrum

Die Mindesttemperatur auf Cala Rajada liegt heute bei mauen 10,13ºC. Bereits am Morgen können wir mit Frühjahrstemperaturen um 10,92ºC rechnen, welche sich tagsüber auf 12,5ºC erheben und am späten Nachmittag einen Höhepunkt von 13,59ºC erreichen, bevor sie in der Nacht wieder auf 12,7ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen: Eine frische Brise durchzieht den Tag

Auch das thermische Empfinden, jenes subjektive Wettergefühl, welches dem wahren Temperaturerlebnis oftmals näherkommt, bewegt sich im kühleren Bereich. Am Morgen werden wir ein leichtes Frösteln bei gefühlten 9,97ºC verspüren, welches über den Tag zu einem Gefühl von 11,61ºC anwächst und am Abend mit 12,34ºC abschließt. In der Nacht werden wir dann nochmals auf 11,54ºC zurückfallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Neben den unmittelbar spürbaren Wetterbedingungen beeinflussen auch der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit unser Wettergefühl. Heute erwartet uns ein mittlerer Luftdruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Der Wind weht mit 9,42 m/s aus einer Richtung von 32º und bringt Böen von bis zu 10,74 m/s mit sich. Trotz einer Wolkendecke von 39% rechnen wir mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 95%.

Denken Sie immer daran, auch bei unbeständigem Wetter kann der Charme Cala Rajadas und der idyllischen Insel Mallorca genossen werden. Manchmal verleiht ein wenig Regen der Fahrt entlang der Küste oder dem Spaziergang durch die Altstadt eine besondere Atmosphäre. Also, packen Sie Ihre Regenjacke ein und machen Sie das Beste aus diesem frischen Frühlingstag!