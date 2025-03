Das Wetter in Palma, Mallorca am 31. März 2025

Guten Tag, liebe Mallorcabesucher und Einheimische, das Wetter in Palma, dem Paradies im Mittelmeer, zeichnet sich heute wiedermal durch perfekte Bedingungen aus. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich zwischen 10 und 20 Grad Celsius bewegen, präsentiert sich der letzte Märztag des Jahres 2025 traumhaft. Eine ideale Kulisse für Strandspaziergänge, Fahrradtouren und das Genießen des Frühlings.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Der Morgen begrüßt uns mit milden 10,73°C und steigert sich im Tagesverlauf auf bis zu 18,72°C - eine wundervolle Temperatur, um im Freien tätig zu sein. Am Nachmittag zeigt das Thermometer etwa 18,03°C und in der Nacht dürfen wir uns auf angenehme 12,34°C freuen.

Das gefühlte Temperaturerlebnis

Seien Sie versichert, bei solchen Wetterbedingungen fühlt sich die Temperatur oft noch ein wenig angenehmer an. So können Sie am Morgen mit einem gefühlten Temperaturerlebnis von 10.1°C rechnen. Tagsüber steigt das Gefühl auf 17.85°C und bleibt auch am Nachmittag bei warmen 17.3°C. In der Nacht wird es mit 11.48°C minimal kühler.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Wettercharakteristikum wird durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsquote von 46% abgerundet - ideal für Outdoor-Aktivitäten ohne lästige Schwüle. Ein leichter Wind weht mit etwa 4,19m/s aus Richtung 291º und die stärksten Böen erreichen um die 6,34m/s. Keine Wolke trübt den Himmel und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0 – perfekte Voraussetzungen also für Ihren Aufenthalt in Palma. Schlussendlich lässt uns das Wetter in Palma, Mallorca einmal mehr schätzen, wie privilegiert wir sind, entweder hier zu leben oder den Urlaub zu verbringen. Nutzen Sie also diesen wundervollen Tag und genießen Sie das strahlende Wetter. Tschüss und bis morgen, liebe Wetterfreunde!