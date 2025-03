Wetterbericht für Cala Millor: Klarer Himmel und milde Temperaturen am 31. März 2025

Heute, am 31. März 2025, erwartet die Besucher und Bewohner von Cala Millor auf Mallorca ein fantastischer Tag. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ist es der perfekte Tag für diverse Outdoor-Aktivitäten oder um einfach das Frühlingswetter zu genießen. Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Wetterbedingungen für den heutigen Tag werfen.

Temperaturvorhersage

Die Temperaturen zeigen uns heute ein breites Spektrum. Die minimale Temperatur liegt bei 10.07ºC, während wir im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 17.35ºC erwarten. Damit ist der Tag sowohl morgens mit 10.07ºC als auch tagsüber mit 17.35 ºC angenehm mild. Am Nachmittag kühlt es etwas auf 14.9 ºC ab und in der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 12.76 ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter eigentlich an? Morgens können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 8.83ºC einstellen. Im Laufe des Tages erwärmt sich das thermische Gefühl auf angenehme 16.5ºC. Am Nachmittag bleibt es mit 14.12ºC weiterhin behaglich, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 11.81ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen beeinflussen noch andere Faktoren das Wettergeschehen. Der Atmosphärendruck liegt bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt heute 52 %. Der Wind weht aus Richtung 8º mit einer Geschwindigkeit von 6.76 m/s, dabei können Böen von bis zu 10.37 m/s auftreten. Die Bewölkung beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Das verspricht klaren Himmel – ein idealer Tag in Cala Millor.

Insgesamt haben wir heute in Cala Millor ideale Bedingungen für alle, die den Frühling in vollen Zügen genießen möchten. Es ist der perfekte Tag, um draußen zu sein und das Wetter auf Mallorca in seiner schönsten Form zu erleben.