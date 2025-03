Wetterbericht vom 31. März 2025 für Santanyí, Mallorca

Zum Ende des Monats erwartet uns in Santanyí ein klarer Himmel und ein angenehmes Temperaturgefühl. Bei einer Wolkendecke von 0% bleibt der Himmel klar und die Regenwahrscheinlichkeit liegt auch bei 0, was den Tag optimal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten macht.

Temperaturschwankungen in Santanyí

Die Temperaturen variieren zwischen einem Minimum von 11.67ºC und einem Maximum von 18.67ºC für den Tag. Der Morgen empfängt uns mit einer Temperatur von 11.85ºC, die im Laufe des Tages auf bis zu 18ºC ansteigen wird. Der Nachmittag hält eine leicht sinkende Temperatur von 16.6ºC bereit und die Nacht verabschiedet sich mit 13ºC.

Das gefühlte Wetter in Santanyí

Das thermische Gefühl, das uns das Wetter in Santanyí für den Tag vermittelt, liegt morgens bei 11.1ºC, steigt tagsüber auf 17.37ºC, sinkt am Nachmittag leicht auf 15.78ºC und liegt in der Nacht bei 11.84ºC. Diese Gefühlstemperaturen bieten genügend Spielraum für eine Vielzahl von Aktivitäten, ohne dabei zu kalt zu werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag in Santanyí beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58 Prozent. Der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8.33 m/s in Richtung 275º mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 12.73m/s erreichen können. Obwohl das Wetter in Santanyí klar und angenehm ist, empfehlen wir, sich auf den Wind vorzubereiten, der im Laufe des Tages stärker werden kann. Insgesamt aber ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit von Santanyí zu genießen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das herrliche Wetter auf Mallorca!