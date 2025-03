Wetterbericht für Cala Rajada am 31. März: Klarer Himmel und milde Temperaturen

Liebe Leserinnen und Leser, der Frühling ist in vollem Gange und mit ihm kommen die herrlichen Sonnenstrahlen und milden Temperaturen nach Cala Rajada. Der 31. März präsentiert sich wie bei einem Bilderbuchwetter mit klarem Himmel und optimalen Bedingungen, um die Insel und ihre Schönheit voll und ganz zu genießen.

Fluktuation der Temperaturen während des Tages

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Minimaltemperatur von 10,88ºC am Morgen, steigt im Laufe des Tages auf angenehme 16,27ºC an und geht am Nachmittag leicht auf 14,81ºC zurück. Die Nachttemperaturen halten sich behaglich um die 13,86ºC. Perfekte Bedingungen also, um den Tag in der Außenwelt zu verbringen.

Gefühlte Temperaturen und ihre Auswirkungen

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 9,51ºC, steigen dann im Laufe des Tages auf rund 15,52ºC an, sinken am Nachmittag auf 14,15ºC und betragen in der Nacht 13,08ºC. Alle, die das milde Wetter auf Mallorca schätzen, können sich also auf einen angenehmen Tag freuen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse

Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa liegen und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt 60%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,45m/s wehen und zeitweise Böen mit 11,21m/s erreichen, Richtung 344º. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0, daher können wir einen klaren und schönen Himmel erwarten.

Insgesamt verspricht der 31. März in Cala Rajada also einen Tag voller Sonne und angenehmer Temperaturen zu werden – die perfekten Voraussetzungen, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.